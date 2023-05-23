К счастью, певица не сильно ударилась.

Известная украинская певица Злата Огневич рухнула со сцены во время своего концерта. Это произошло в Белой Церкви.

Звезда исполняла свой хит "Кукушка". Когда Огневич допела слова "Тебе я бачила", она подошла очень близко к краю сцены. Затем она двинулась вперед и упала.

Момент попал на видео и уже появился в TikTok. Автор отметила, что этот курьезный случай доказывает, что Огневич поет вживую. Сама звезда не растерялась. После падения она быстро сориентировалась и продолжила подпевать.

Видео дня

На видео можно заметить, что Огневич, к счастью, упала с небольшой высоты. Вероятно, она отделалась легким испугом. В своих соцсетях певица не сообщала о вероятных травмах.

Огневич упала со сцены - видео

Реакция комментаторов

Сеть хохочет из курьезного падения Огневич. Комментаторы шутят, что зрители концерта могли бы загадывать желание, ведь "упала звезда". Также пользователи пишут:

"К небу летела"

"Ой, "не поймал" было сказано очень вовремя"

"С кем не бывает. Не поклонница ее творчества, но голос у нее действительно красивый".

Напомним, недавно Огневич показала редкое фото с отцом, который сейчас на фронте.

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