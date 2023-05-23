Известная украинская певица Злата Огневич рухнула со сцены во время своего концерта. Это произошло в Белой Церкви.
Звезда исполняла свой хит "Кукушка". Когда Огневич допела слова "Тебе я бачила", она подошла очень близко к краю сцены. Затем она двинулась вперед и упала.
Момент попал на видео и уже появился в TikTok. Автор отметила, что этот курьезный случай доказывает, что Огневич поет вживую. Сама звезда не растерялась. После падения она быстро сориентировалась и продолжила подпевать.
На видео можно заметить, что Огневич, к счастью, упала с небольшой высоты. Вероятно, она отделалась легким испугом. В своих соцсетях певица не сообщала о вероятных травмах.
Огневич упала со сцены - видео
Реакция комментаторов
Сеть хохочет из курьезного падения Огневич. Комментаторы шутят, что зрители концерта могли бы загадывать желание, ведь "упала звезда". Также пользователи пишут:
- "К небу летела"
- "Ой, "не поймал" было сказано очень вовремя"
- "С кем не бывает. Не поклонница ее творчества, но голос у нее действительно красивый".
Напомним, недавно Огневич показала редкое фото с отцом, который сейчас на фронте.