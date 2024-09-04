Анастасия Цимбалару призналась, готова ли к новым отношениям.

Украинская актриса, звезда сериала "Женский доктор" Анастасия Цимбалару прокомментировала развод с известным актером, который снимался в сериале "Поймать Кайдаша", Григорием Баклановым. Артистка объяснила, кто был инициатором разрыва отношений.

По словам звезды, брак с актером перерос из подростковой любви в серьезные отношения. Они остаются единственными в ее жизни. Как известно, знаменитости состояли в официальном браке 3 года, но в марте 2024-го объявили о разводе.

Цимбалару не скрывает, что разрыв с Баклановым был сложным для нее и она до сих пор не оправилась от развода. Анастасия говорит, что инициатором развода были они оба с актером. Однако пара распалась не сразу. Сначала они решили взять паузу и пожить отдельно, но впоследствии супруги поняли, что больше не могут быть вместе.

"Нас было двое в отношениях, поэтому решение принимали мы двое", - подчеркнула актриса.

Знаменитость признается, что выходила из этих отношений с чувствами к Григорию. У нее хорошее отношение к бывшему и она поддерживает связь с ним. Стоит указать, что о разводе Анастасия говорит неохотно, эта тема до сих пор остается болезненной для нее. Она не хочет, чтобы у поклонников сложилось ложное впечатление об экс-супруге после ее высказываний:

Я не хочу делать из этой темы хайп. Я хочу, чтобы меня знали как хорошую актрису, как профессионала своего дела, как человека, который пытается что-то делать для этой страны, помогать.

В то же время актриса признается, что пока не готова к новым отношениям и хочет пожить одна, поскольку не оправилась от развода.

Напомним, ранее Анастасия Цимбалару, которая почти потеряла слух, рассказала, что готовится к операции.

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