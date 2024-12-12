Дмитрий Суржиков также прокомментировал, как относится к тому, что часто ему достаются негативные роли.

Известный украинский актер, звезда картин "Коп из прошлого", "Сидоренки-Сидоренки", "Женский доктор" Дмитрий Суржиков рассказал о съемках с Президентом Украины Владимиром Зеленским в сериале "Слуга народа". Артист ответил, поддерживает ли связь с главой государства сейчас.

Как известно, первый сезон нашумевшего сериала вышел еще в 2015 году. В нем Суржиков сыграл негативную роль Дмитрия Сурикова - главы Нацбанка, а позже премьер-министра Украины.

В интервью для издания OBOZ.UA знаменитость признался, что в последний раз виделся с лидером страны еще во время съемок. По словам актера, иногда у него бывает ощущение, что съемки картины как будто были в "другой жизни", ведь за эти почти 10 лет в актерстве и в Украине в целом все кардинально изменилось.

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"Ну у меня была не очень хорошая роль. Работу вспоминаю так, как и все остальные, единственное, что было очень много повышенного внимания впоследствии к этому сериалу, потому что произошел исторический случай: актер, сыгравший президента, потом им стал в реальной жизни. Надо сказать, что после съемок картины я ни разу больше не встречался с Владимиром Зеленским. И теперь, когда идет эта страшная война, все, что происходило до этого, вспоминается как другая реальность. Иногда кажется, что все это было будто в другой жизни", - поделился артист.

Также Суржиков прокомментировал то, что часто в кино ему достаются негативные роли. Актер отмечает, что относится к этому нормально, ведь не могут все играть положительных персонажей. Однако его несколько смущает ситуация, когда поклонники переносят кино в реальную жизнь и сравнивают Дмитрия с его персонажами.

"Отрицательные роли - это нормально, другое дело, когда и в обычной жизни тебя воспринимают под призмой твоих ролей. Например, отказываешься сфотографироваться с поклонниками, потому что не очень хорошо себя чувствуешь, и слышишь: да он такой же, как и в кино. Или спрашивают тебя: "А в каком фильме вы снимались?" От обиды буркнешь что-то в ответ. Реакция - та же", - добавил актер.

Напомним, ранее Татьяна Зиновенко рассказала, каким во время съемок "Слуги народа" был Зеленский. Артистка ответила, как ей было сниматься в одной картине с тогда еще актером, а сейчас главой государства.

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