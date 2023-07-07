Актриса, вероятно, "загремела" в больницу.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая напугала фанов. Звезда сериала "Папик" исчезла из соцсетей, а потом объяснила, почему же не отвечает на сообщения.

Как оказалось, Петрожицкая оказались под капельницей. Вероятно, актриса находится в больнице.

"Извините, что не отвечаю. Немножко позже снова буду на связи", - написала она и показала фото с капельницей.

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Впрочем, актриса заверила, что с ней все хорошо. Что именно случилось с Петрожицкой - остается загадкой. Но актриса не вышла в Stories даже сегодня, почти спустя сутки после фото с капельницей.

Из-за этого фаны уже начали писать на странице Петрожицкой. Они пытаются выяснить, почему актриса "исчезла" и что с ней случилось.

Кто такая Дарья Петрожицкая

Украинской актрисе 32 года. Она снималась во многих сериалах, однако наибольшую славу Петрожицкой принесла главная роль в мелодраме "Папик". Там она сыграла девушку Лизу, которая "охотится" на пожилых мужчин с толстыми кошельками.

Сейчас актриса выступает в театре и активно гастролирует по Украине. В начале полномасштабной войны РФ против нашей страны Петрожицкая выезжала за границу, однако вернулась домой в феврале 2023 года.

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