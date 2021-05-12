Журналисты рассказали, как звезды, среди которых Настя Каменских, Катя Осадчая, Юлия Санина, провели майские праздники.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Так, телеведущая Леся Никитюк с подругами поехали в Турцию на девичник. Замуж выходит подружка телезвезды.
Читайте также"Без фильтров": беременная Катя Осадчая показала невероятные пейзажи в ТурцииНастя Каменских на майские уже вернулась в Украину. Отдыхала в Мексике. Пошла она туда с подругами и мамой.
Ведущая Соломия Витвицкая на майские тоже девичьей компанией улетела в Грузию. Поездка, по ее словам, оказалась недорогой. 5 тысяч гривень стоил билет, а там жили у друзей.
А Катя Осадчая с семьей улетела в Турцию. Они с Юрием Горбуновым ждут пополнение. У Кати это будет уже третий ребенок и второй общий с Горбуновым. С семьей в Турцию отправился и певец MONATIK.
В Египет с семьей слетала солистка The Hardkiss Юлия Санина. Она отметила, что это было в последний раз. Говорит, не ее страна, и это был худший отдых.
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