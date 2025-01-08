Он написал эмоциональный пост.

Украинский журналист Олег Ельцов, который работал в агентстве "Интерфакс" и на "Радио Свобода", эмоционально высказался относительно внешнего вида участника группы "Хамерман знищує віруси" Альберта Цукренко.

Свое возмущение мужчина написал на странице в Facebook после выхода интервью, которое брал музыкант у Владимира Дантеса на Суспільном.

"Листаешь ленту ФБ и вдруг натыкаешься на миловидного попа в яркой рясе со стразами. Впадаешь в ступор: почему священнослужитель с обнаженными плечами? После минутного поиска ответа возникает подозрение: "А может, это не поп, а женщина в сценическом образе (ну типа той, с бородой, что на "Интервидении" выступала)? Как все нынче сложно-то... Итак, какого-то фрика, который не определился с полом, пригласили в студию, в духе нынешней политики равенства возможностей, политкорректности и свободы самовыражения", - написал Олег.

Видео дня

Мужчина также назвал Цукренко "бородатой девочкой" и обвинил создателей программы в непрофессионализме.

"Присмотрелся внимательнее, понимаю, что бородатая девочка в концертном платье - это все же мужчина. Какого черта он натянул платье, я так и не понял. Да Бог с ним - таких полно в ютюбе, пусть чудят. Но не за мои налоги! Страна решила профинансировать незаангажированное вещание для граждан по образцу ВВС. А по факту получили нечто невнятное, непрофессиональное и несодержательное. Ведь проблема не в странном мальчике в платье, который получает зарплату, но и в огромной армии людей, сидящих за кадром: редакторе программы, продюсере, стилистах Кто все эти люди, которые не понимают элементарных вещей: бородатый мужик в этой программе - нонсенс, моветон, дичь! Вы там все профнепригодные, черти", - написал Ельцов.

Реакция Альберта Цукренко

Альберт Цукренко не смог промолчать. На оскорбления журналиста он ответил в своем Facebook так:

"Нонсенс, моветон, дичь!" Ммм, затхлый совковый пафос, я аж соскучился по такому".

К слову, группа "Хамерман знищує віруси" основана в 1996 году в городе Сумы. Коллектив участвовал в известных фестивалях, в частности, стал лауреатом конкурса "Червона Рута-1999", победителем конкурса "Жемчужины сезона" в 2000 году в номинации "Танцевальная музыка". Цукренко вместе с другими участниками выпустили 7 альбомов.

Напомним, ранее ведущий Слава Соломка резко высказался о Камалии и назвал ее "бездарной".

Вас также могут заинтересовать новости: