Артист редко радует поклонников семейным контентом.

Украинский певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич, который с первых дней войны вступил в ряды ВСУ, впервые за долгое время показался со своей дочерью Евой.

Известно, что девочка вместе с мамой и младшим братом с начала полномасштабного вторжения находятся за границей, а именно в Польше. Поэтому Женя редко видится с детьми и не показывает их публично. Однако недавно мужчина решил опубликовать совместное фото с дочерью в Instagram по просьбе подписчиков.

Кстати, 11-летняя Ева заметно повзрослела и изменила цвет волос. На снимке вместе со звездным папой девочка позировала в черной футболке и улыбалась на камеру.

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"У меня невероятная дочь. Уже очень взрослая. Обожаю", - написал Галич и добавил смайлик в виде сердечка.

К слову, Женя Галич вместе с женой Валерией более 15 лет в браке. Пара воспитывает двоих общих детей: 11-летнюю дочь Еву и 8-летнего сына Данила. По словам музыканта, его семья планирует возвращаться домой из-за границы, однако будет делать это постепенно, чтобы не травмировать детей.

Напомним, ранее известный украинский певец-воин Женя Галич рассказал, как война повлияла на его двух детей.

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