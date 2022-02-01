Грибок на стенах, много пациентов и сильный холод в уборной - молодые родители не были готовы к такой больнице.

Жена украинского певца и победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина Иванна попала в больницу вместе с одномесячной дочерью Элизабет. Все они заболели COVID-19.

На своей странице в Instagram Иванна рассказала об условиях палаты, которые вызвали у нее ужас.

В ночь на 1 февраля дочери Сасанчина стало плохо. У нее поднялась температура. Молодые родители вызвали для одномесячного ребенка врачей скорой помощи. Всех подписчиков Иванна просила помолиться за здоровье ее дочери.

Когда жену певца и их ребенка госпитализировали, Иванна была в шоке от условий в палате. Она пожаловалась на грибок и рассказала, что им "нечем дышать", ведь вместе с ними в больнице лежит много людей.

"У Элизы температура 38, я сбиваю, через 2 часа снова высокая. Она так мучается, у меня сердце не выдерживает. Здесь к нам не подходят, говорят через окно или по телефону. Лучше бы мы остались дома! Здесь делаем все то же, что и дома. Здесь ужасные условия, дышать нечем, и ко всему полная палата людей. А в уборной дубарина", - добавила возмущенная условиями в больнице Иванна.

Жена Сасанчина больше не стала рассказывать о состоянии здоровья дочери. После stories с жалобами на больницу Иванна ничего не публикует.

Напомним, о коронавирусе у Сасанчина и его жены стало известно вчера. Жена артиста рассказала, что несколько дней им было плохо, они чувствовали ломоту в теле, а также у них поднялась температура. Поэтому они решили сдать тест на коронавирус, и он оказался положительным.

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