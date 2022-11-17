К счастью, в аварии никто не пострадал.

Жена украинского певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - попала в дорожно-транспортное происшествие. Она столкнулась с другой девушкой из-за отсутствия светофора.

На своей странице в Instagram Репяхова рассказала, что виновницей происшествия является водитель другой машины, так как сама она ехала по главной дороге, а та девушка двигалась по второстепенной полосе.

"Сегодня я почувствовала все "прелести" отключения света. В меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала из второстепенной и въехала мне в крыло. Все из-за отсутствия светофора", – пожаловалась Репяхова.

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Она добавила, что изначально девушка не признавала свою вину, поэтому они даже немного поскандалили. Но в результате она все же согласилась с тем, что сама стала виновницей ДТП. Девушки пришли к согласию без участия полиции.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На опубликованных Репяховой фото можно увидеть лишь то, что у нее поцарапана машина.

Напомним, ранее певец Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком.

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