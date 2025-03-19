Женщина призвала мир помочь с гуманитарной помощью.

Жена известного певца Стинга - актриса Труди Стайлер - публично поддержала украинцев.

В своем Instagram женщина опубликовала пост, в котором отметила, что март - это все еще холодный месяц для Украины. Поэтому призвала помочь с гуманитарной помощью через украинский фонд и показала фото разрушенных городов российскими оккупантами.

"Март все еще остается чрезвычайно холодным месяцем в Украине. Многие все еще крайне нуждаются в помощи. В начале этого года мы отправили пачки теплых пальто, перчаток, шарфов, шапок и термобелья, которые были распространены на восточную линию фронта, где температура продолжает быть ниже нуля. Чтобы узнать больше о том, как помочь, перейдите на их сайт, чтобы узнать, что нужно и куда отправлять посылки", - написала Труди.

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К слову, 73-летний певец Стинг со своей женой с первого дня полномасштабного вторжения поддерживают украинцев в борьбе с российской агрессией. Артист часто вспоминает об Украине на своих концертах и призывает донатить.

Напомним, ранее певец легендарный Стинг спел хит "Shape of my Heart" под украинскую бандуру.

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