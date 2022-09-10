Супруга победителя "Голоса страны" поделилась этой информацией с подписчиками.

Жена победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина Иванна рассказала, как родители певца отреагировали на их разницу в возрасте. Как известно, девушка старше своего избранника на четыре года.

У себя в Instagram-stories она призналась, что сейчас с этим нет никаких проблем, но вот до того, как родители познакомились со своей будущей невесткой, вопросы все же были.

"До нашего знакомства такое себе отношение было ко мне и моему возрасту. А сейчас все ок", - написала Иванна.

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Отметим, Роману Сасанчину - 20 лет, а Иванне - 24 года. Они воспитывают общую дочь Элизабет - девочка родилась в декабре прошлого года.

Напомним, жена победителя "Голоса країни" Сасанчина призналась, что хочет еще одного ребенка.

Также УНИАН писал, что Роман Сасанчин с женой объявили о планах повенчаться.

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