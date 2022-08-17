В Instagram у Иванны спросили, беременна ли она.

24-летняя супруга победителя второго сезона проекта "Голос діти" и 10-го сезона "Голос країни" Романа Сасанчина ответила на вопрос, беременна ли она. Иванна призналась, что сейчас не в положении, однако о втором ребенке уже задумывается. Данной информацией она поделилась в Instagram-stories, опубликовав свое архивное фото.

"Хочу уже, но пока что не беременна", - написала девушка в ответ на вопрос о беременности.

Также она опубликовала несколько фотографий, сделанных в то время, когда она была в ожидании своей дочери Элизабет.

"Теперь скучаю по пузику", - написала девушка, комментируя снимок, сделанный с Романом Сасанчиным в лифте.

Также она вспомнила, как на пятом месяце у нее болела спина.

"Пятый месяц! Как тогда болела поясница! Но когда Элиза пиналась, то боль забывалась", - написала Иванна.

Напомним, ранее Ивана призналась, что потеряла ребенка. 24-летняя девушка долго не решалась рассказать об этом трагическом событии.

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