Звездные супруги танцоры Евгений Кот и Наталья Татаринцева поделились искренними впечатлениями о первых месяцах отцовства. В июле этого года у пары родилась дочь Леля, и молодые родители признаются, что этот опыт принес им не только радость, но и определенные трудности.
Наталья рассказала, что после родов она столкнулась с эмоциональными перепадами и часто плакала.
"Надо было выпустить окситоцин", - в шутку объясняет гимнастка.
Главной поддержкой для нее в этот период стал муж Евгений, который помогал ей справиться с эмоциями.
Молодые родители признаются, что еще только адаптируются к новому графику жизни, подстраиваясь под потребности маленькой Лели.
"Она постоянно растет и каждый день что-то меняется", - говорят они.
Евгений и Наталья также рассказали о распределении обязанностей в их семье. Евгений, по их словам, выступает в роли доброго полицейского, играя и веселя дочь, тогда как Наталья занимается более серьезными вещами - воспитанием и уходом.
"Наталья воспитывает, а я - папа", - смеется Евгений.
Кто такая Наталья Татаринцева
Наталья Татаринцева - талантливая украинская гимнастка, танцовщица и хореограф. Она является мастером спорта по художественной гимнастике и многократной чемпионкой Украины. Наталья получила известность благодаря участию в телепроекте "Танцы со звездами", где вместе со своим партнером, а ныне мужем, Евгением Котом, одержала победу. Она также известна своим мастерством в pole dance, является четырехкратной чемпионкой мира в этом виде спорта.
Напомним, Наталья Татаринцева, откровенно рассказала о непростых моментах в их отношениях после рождения дочери.