Наталья призналась, что ей было очень тяжело.

Звездные супруги танцоры Евгений Кот и Наталья Татаринцева поделились искренними впечатлениями о первых месяцах отцовства. В июле этого года у пары родилась дочь Леля, и молодые родители признаются, что этот опыт принес им не только радость, но и определенные трудности.

Наталья рассказала, что после родов она столкнулась с эмоциональными перепадами и часто плакала.

"Надо было выпустить окситоцин", - в шутку объясняет гимнастка.

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Главной поддержкой для нее в этот период стал муж Евгений, который помогал ей справиться с эмоциями.

Молодые родители признаются, что еще только адаптируются к новому графику жизни, подстраиваясь под потребности маленькой Лели.

"Она постоянно растет и каждый день что-то меняется", - говорят они.

Евгений и Наталья также рассказали о распределении обязанностей в их семье. Евгений, по их словам, выступает в роли доброго полицейского, играя и веселя дочь, тогда как Наталья занимается более серьезными вещами - воспитанием и уходом.

"Наталья воспитывает, а я - папа", - смеется Евгений.

Кто такая Наталья Татаринцева

Наталья Татаринцева - талантливая украинская гимнастка, танцовщица и хореограф. Она является мастером спорта по художественной гимнастике и многократной чемпионкой Украины. Наталья получила известность благодаря участию в телепроекте "Танцы со звездами", где вместе со своим партнером, а ныне мужем, Евгением Котом, одержала победу. Она также известна своим мастерством в pole dance, является четырехкратной чемпионкой мира в этом виде спорта.

Напомним, Наталья Татаринцева, откровенно рассказала о непростых моментах в их отношениях после рождения дочери.

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