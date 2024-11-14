Она также рассказала, как восстанавливалась после родов.

Жена украинского ведущего Григория Решетника - Кристина - рассказала о восстановлении после трех беременностей.

Она отметила, что после каждых родов набирала вес. Для подтверждения своих слов Кристина решила опубликовать фотографии своей фигуры сейчас и после беременностей.

"Я набирала по 9-12 килограммов. Дряблость тела меня не устраивала и я через 2 месяца уже работала в зале", - написала мать троих сыновей.

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Сколько сейчас весит жена ведущего - она не написала. Но отметила, что повторно набрала вес в начале войны.

"Эти стрессовые + 7кг были для меня просто ужасны! Через 4 месяца я взяла себя в руки - спорт, наладила питание и достигла желаемого результата".

Кристина также добавила, что занимается спортом уже более 15 лет и она не собирается останавливаться.

К слову, семья Решетник воспитывает троих сыновей: 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 3-летнего Александра.

Напомним, ранее жена Решетника сравнила себя с Зеленской и разгневала украинцев.

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