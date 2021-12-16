Бацман призналась, что уважительно общается с бывшими женами журналиста.

Жена журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман опровергла слухи о том, что якобы разрушила его предыдущие отношения и брак с Еленой Сербиной.

О начале отношений с журналистом она рассказала в интервью Youtube-каналу DOROTYE.

Бацман призналась, что она и Гордон начинали отношения друг с другом уже будучи свободными людьми. К слову, журналист ранее признавался, что Сербина его приворожила.

"Поэтому ни он у меня не разбивал никаких моих отношений, ни я не разбивала у него никаких отношений... "Желтая" пресса - она поэтому и "желтая", что-то пишет, не проверяя ту информацию, которую она выдает, основываясь на слухах или, наверное, на том, что кому-то хотелось бы желаемое выдать за действительное. Это же не меняет фактов", - говорит она.

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Журналистка также призналась, что при необходимости поддерживает связь с бывшими женами Гордона.

"Когда все нормально, когда у каждого есть полноценная хорошая жизнь, когда ты общаешься с людьми на основе взаимного уважения, когда нечего делить - почему должны быть плохие отношения? Поэтому нет таких вопросов", - объяснила она.

Отметим, Гордон и Бацман поженились в 2011 году, у них уже родились три дочери. От предыдущих браков у Гордона есть еще четверо детей.

Автор: Виолетта Орлова