Журналист трижды состоял в официальном браке.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон в программе "Звездный путь" рассказал о своих женах.

С первой женой Натальей он состоял в отношениях восемь лет. В браке у них родился сын, но даже появление ребенка не спасло их отношения. По словам Дмитрия, они расстались, так как прошла любовь.

Второй женой Гордона была Елена Сербина, которая, по его словам, приворожила его. Дмитрий рассказал, что она обладала суперспособностями и могла это сделать. Вот только и это ни к чему хорошему не привело. Пара рассталась, но журналист продолжает общаться с экс-женой, так как у них двое общих детей.

Читайте такжеПолуобнаженная дочь Мадонны снялась в провокационной фотосессииТретьей официальной женой стала Алеся Бацман, которую Дмитрий называет своим лучшим другом. Он отметил, что Алеся очень талантливая и умная женщина. Также он восхищается тем, что она всегда может дать хороший совет. Кроме того, они никогда не ссорятся.

"Я, кстати, к своим женам бывшим отношусь с большим уважением и всегда по-доброму все вспоминаю. И мы общаемся, и у нас дети общие", – поделился Дмитрий.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал свою красавицу-ёлку и жену с детьми.

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Автор: Диана Могилевич