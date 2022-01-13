В прошлом году Ани Лорак и Оля Полякова обвиняли продюсера в домогательствах.

Украинская певица Анастасия Приходько вспомнила, как свое время проходила кастинг в популярную группу ВИА Гра.

Об этом она рассказала в эфире программы "Випы и Топы" на 2+2.

"Я очень хотела на сцену, мне казалось, что в группе ВИА Гра я могла начать свою карьеру", – отметила певица.

"Мы танцевали, пели… Я была на каблуках… Хотя я не знала, как с***ками трусить, и все такое… Танцы – не мой конек совсем, и это было очень жалкое зрелище. Но я старалась, чтобы быть сексуальной", – добавила Приходько.

Также исполнительница рассказала об игноре продюсера Константина Меладзе после ее выступления на Евровидении в 2009 году от России. По словам Приходько, он так и не написал для нее ни одной песни, заявляя, что не знает, какая песня нужна под ее голос.

Кроме того, певица прокомментировала прошлогодний секс-скандал с Меладзе, когда Ани Лорак и Оля Полякова обвинили его в домогательствах:

Читайте такжеОля Полякова жестко ответила Меладзе, назвавшему ее фриком (видео)"Понимаете, я не могу говорить ничего такого, даже если что-то было бы… Я тоже могу сейчас сесть и на камеру наговорить, но кто скажет, что это правда? Нужны какие-то факты".

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