Украинские звезды рассказали, как они относятся к запрету абортов.

Конституционный суд Польши практически запретил делать аборты женщинам. Решение властей вызвало бурю протестов поляков, и сейчас эта тема стала одной из самых обсуждаемых в мире.

В программе "Зірковий шлях" журналисты спросили разных представителей украинского шоу-бизнеса о том, каково их отношение к абортам и поддерживают ли они запрет этой процедуры.

Кто из звезд против запрета абортов

Украинская певица и модель Камалия высказалась против запрета. Певица считает, что рожать несчастных и больных детей - не выход из положения. Такое же мнение у участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской. Она считает, что нельзя запрещать делать аборты при патологии плода, потому что воспитание больного ребенка - огромная ответственность. Иногда у семей, по её мнению, нет денег на содержание ребенка с патологией.

Актриса Ольга Сумская считает, что женщина имеет право распоряжаться своим телом. Иногда женщина не может рожать по медицинским показаниям или попадает в неожиданные жизненные обстоятельства.

Против запрета высказался и певец Павел Зибров. По его словам, делать или не делать аборт - это личный выбор женщин. В цивилизованной европейской стране запрещать аборты не допустимо, считает Зибров.

Балерина и хореограф Екатерина Кухар считает, что запрет абортов приведет к росту подпольных незаконных операций.

Певица Наталья Карпа сказала, что запрет на аборт не остановит женщину, которая хочет избавиться от ребенка. Если женщина хочет это сделать - она найдет способ, говорит певица.

Кто поддержал решение польского правительства

Среди звезд, которые поддерживают запрет на аборты - певец и продюсер Руслан Квинта. Он назвал аборты убийствами и сказал, что это аморально. Польский законопроект сделает людей более осознанными и поможет будущим семьям, считает он.

Психолог Наталья Холоденко неоднозначного мнения об абортах. Лично она абсолютно против абортов. Но есть ситуация, когда нерожденный ребенок безнадежно больной или женщина не может рожать. Поэтому любой ценой заставлять женщин рожать нельзя. Любые запреты приводят к неконтролируемым последствиям, считает Наталья.

Ведущий программы "Зірковий шлях" Тимур Мирошниченко против абортов, потому что ребенок в утробе - это уже живой человек. Но запрет абортов на государственном уровне он считает недальновидным, поскольку это приведет к появлению черного рынка абортов.

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Автор: Екатерина Пулатова