Иосиф Лось отвергает обвинения и называет их ложью.

Ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Мельник подписал указ об увольнении преподавателя вуза Иосифа Лося, которого украинская журналистка и его экс-студентка в феврале обвинила в домогательствах. Мужчина занимал должность профессора кафедры зарубежной прессы и работал на факультете журналистики 54 года.

Об этом сообщил, как пишет "Суспільне", исполняющий обязанности декана факультета журналистики Марьян Лозинский. Ранее преподавателя отстранили от работы со студентами и провели проверку его деятельности. В результате нее, Лось был уволен с должности.

"Учитывая решение Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности Ученого совета Львовского национального университета имени Ивана Франко от 03.03.2025 года о совершении профессором кафедры зарубежной прессы и информации факультета журналистики Лосем И. Д. аморального действия, которое является несовместимым с функциями преподавателя высшей школы, приказываю уволить Лося Иосифа Дмитриевича с должности профессора кафедры зарубежной прессы и информации факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко на основании п. 3 ч.1 ст. 41 КЗоТ Украины с 06.03.2025 года", - говорится в приказе.

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В издании отмечают, что пытались связаться с профессором, чтобы он прокомментировал увольнение, однако он не отвечает на звонки. Иосиф Дмитриевич ранее отвергал обвинения в домогательствах. Он заявлял, что слова украинской журналистки Екатерины Родак являются клеветой и провокацией и добавлял, что она якобы врет. Полиция также начала проверку по факту домогательств преподавателя.

Отметим, что в феврале журналистка издания NGL.media опубликовала пост в Facebook, в котором заявила, что стала жертвой домогательств Лося в 19-летнем возрасте, когда была студенткой. На частном разговоре с профессором, во время которого они должны были говорить о зарубежной прессе, мужчина начал касаться рук девушки и спрашивать что она чувствует. Кроме того, как утверждала Екатерина, он заставлял ее перестать общаться с подругами, не работать в интернет-СМИ и не носить одежду с обнаженными коленями, потому что это якобы "возбуждает преподавателей".

Напомним, ранее Злата Огневич заявила о домогательствах и рассказала, когда с ней произошел инцидент. Исполнительница отметила, что к ней приставал влиятельный мужчина.

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