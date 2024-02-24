Мужчина пошел воевать в первые дни войны.

Хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар, который сейчас защищает Украину от оккупантов, рассказал о своих наблюдениях относительно ситуации в стране после двух лет войны. Он отмечает, что испытывает разочарование.

"Что изменилось сейчас? Появилось определенное разочарование в определенных людях. Я знал, что со временем все привыкнут к войне, и отношение к военным будет "я туда их не посылала", но не думал, что так быстро", - рассказал мужчина изданию OBOZ.UA.

Танцор добавляет, что разочаровался по нескольким поводам, которые конкретизировал так:

Видео дня

"Разочаровало то, как легко людей ввести в заблуждение и разъединить на теме языка ("спасибо" Фарион), на темах "все командиры - конч*ные" и "в ВСУ ничего не выдают, все бегают с голыми задн*цами"... Вражеская ИПСО работает, увы! Третье разочарование - это работа псевдоволонтеров, которая подорвала доверие к настоящим волонтерам. Не думал, что есть граждане в моей стране, которые не имеют ни совести, ни чести от слова "вообще". Четвертое разочарование - некоторые чиновники, которые решили, что сейчас очень удобный момент украсть еще больше, чем они это делали раньше. Не допуская мысли, что за это придет расплата".

Дмитрий отметил, что чувствует и изменения в себе.

"Все это (плюс потеря огромного количества товарищей и усталость от долгой войны) сделало меня очень нетерпимым к "г*вно-людям" и в определенных моментах очень агрессивным. Иногда я прилагаю сверхусилия внутри себя, чтобы не разбить кому-то голову пополам", - говорит Дикусар.

Но танцор не опускает руки и отмечает, что несмотря на свои эмоции, все равно верит в победу и благодарит всех тех, кто помогает армии. А в память о погибших собратьях, он будет бороться до конца.

Напомним, недавно певец Тамерлан высказался о мобилизации блогеров, которые прикрываются благотворительными сборами.

Вас также могут заинтересовать новости: