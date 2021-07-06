Канал заявил, что певец скоро станет "лицом" нового проекта, а полное видео с признанием от артиста опубликуют на YouTube.

Телеканал M1 прокомментировал скандал с вырезанным из эфира моментом, когда певец Melovin совершил каминг-аут, а также поцеловал и девушку, и парня.

Представители M1 раскрыли причину случившегося изданию "Детектор медиа".

Так, канал не показал момент со страстным поцелуем Melovin на фестивале Atlas Weekend из-за того, что певец и его представители не предупредили о своих планах заранее. "Телеканал М1 поддерживает любые свободы и права человека. В данном случае, речь идет исключительно о профессиональном подходе с точки зрения команды исполнителя" - уточнили представители канала.

Оказалось, что менеджмент Melovin предупредил организаторов съемки только о пиротехническом шоу, поэтому сразу же после окончания выступления артиста трансляция переключилась на backstage-зону Atlas Weekend на М1.

Представители M1 пообещали, что полная версия выступления певца, включая момент с его поцелуем, будет опубликована на официальном YouTube-аккаунте канала. Помимо этого, Melovin станет "лицом" нового телепроекта, пилотные выпуски которого уже в работе.

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Автор: Полина Кузенко