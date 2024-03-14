Пока телеведущий считает, что он эффективнее в тылу.

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал, что в свое время закончил военную кафедру и принял присягу в Десне. По его словам, он является военным психологом.

Поэтому, продолжил знаменитость, если будет мобилизация многодетных отцов, то он тоже возьмет в руки оружие и пойдет защищать Украину.

"Я - лейтенант запаса, если не ошибаюсь. Я жил в казарме. И я обязательно пойду защищать свою страну, когда дойдет очередь, когда я там буду больше нужен, чем эффективней тут, когда я там смогу помочь. Кто-то говорит, что один воюет, а шесть работают... Разные месседжи, разные взгляды", - сказал Решетник в интервью Алине Доротюк.

Он добавил, что не сможет нормально жить, если все многодетные мужчины пойдут воевать, а он останется жить в Киеве.

"А я что буду прятаться? Куда-то выезжать? Это нереально. На сегодняшний день много кто говорит "Почему не на фронте?"... Во-первых, я не нарушаю закон. Во-вторых, я несу ответственность перед семьей, которая умоляет и просит... Этот вопрос мне Кристина задает каждый раз. Мы свято верим в победу. И, в-третьих, я и правда чувствую эффективность своей публичной деятельности", - добавил Григорий.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал о кризисе с женой.

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