Телеведущий признался, что переживал в браке.

Телеведущий Григорий Решетник уже 15 лет состоит в браке с Кристиной Решетник, с которой воспитывает троих сыновей. На первый взгляд их семья кажется идеальной, но, как признался знаменитость, у них с супругой также были кризисные периоды.

В интервью Алине Доротюк телеведущий рассказал, что они с супругой пережили кризис 3 и 7 лет брака. По его словам, все доходило до скандалов.

"Мужчинам очень сложно. Они очень слабые. Когда ты что-то эмоционально не вывозишь, тебе легче сбежать к тому человеку, с которым на первых порах тебе легко, а не с женой, с которой нужно зарабатывать деньги, кормить детей... На каком-то этапе мужчины ломаются и убегают", - сказал Решетник.

Однако он отметил, что он никогда не сбегал от своей супруги к другим женщинам.

Решетник говорит, что старается быть достойным семьянином, потому что его родители вместе прожили 40 лет, и он хочет так же. Тем более, он чувствует свою ответственность перед сыновьями.

Кроме того, телеведущий отметил, что они с супругой постоянно работают над своими отношениями и сказал, что рад, что встретил ее в своей жизни.

Напомним, ранее Григория Решетника на вокзале остановили ТЦК.

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