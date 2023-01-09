По словам блогерши, они расстались не год назад, как ранее сказал Ханумак.

Вокруг развода украинской блогерши Алины Шаманской и актера "Квартала" Руслана Ханумака разгорелся скандал. 8 января девушка показала фотографию своего супруга с блогершой Анной Алхим, на которой они трутся гениталиями.

Тогда Алина сказала, что Ханумак - это не ее мужчина, поэтому они расстались. Сам шоумен отреагировал на такой пост Шаманской и сказал, что не изменял ей. Да и вообще, по его словам, они расстались еще год назад - до полномасштабной войны.

Однако Алина с ним не согласна. Блогерша уличила экс-мужа во лжи, отметив, что в прошлом году они были еще вместе.

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"Я ужасно не люблю лжи! Больше всего в этой жизни. Последнее, что я скажу на этот счет, о годе – ложь. Вот теперь у меня все", - заявила Алина в инста-сториз.

Она добавила, что ей часто угрожали и даже унижали ее из-за того, что Ханумак с 24 февраля жил в США, а не встал на защиту родной Украины. Кроме того, ее сыну хейтеры желали смерти, но и на это Руслан никак не реагировал.

По словам Алины, это еще одно доказательство того, что она не была важной для него.

Развод Алины Шаманской и Руслана Ханумака

В своих соцсетях Алина рассказала, что рассталась со своим мужем Русланом Ханумаком. Она попросила поклонников не жалеть ее, ведь впереди ее ждет прекрасная жизнь.

Также она отметила, что не будет вдаваться в подробности их развода, так как уважает семью, которая у них была, и у нее есть ответственность перед сыном.

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