Буткевич заявила, что Алла Борисовна - ее кумир.

Украинская ведущая, модель и актриса Анна Буткевич была одной из приглашенных знаменитостей на недавний фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Там она впервые лицом к лицу столкнулась с российской певицей Пугачевой Аллой Борисовной и ее супругом Максимом Галкиным. Как призналась Буткевич на своей странице в Instagram, она даже мечтать не могла о таком.

Анна говорит, что Примадонна - ее кумир с детства. Она всегда ею восхищалась. Сперва ей нравилось творчество Пугачевой, а сейчас - позиция относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

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"Встреча о которой я даже не мечтала. Когда она взяла меня за руку, я почувствовала безумную, но одновременно и мягкую женскую силу. Это произошло в Латвии на музыкальном фестивале, где мы собирали деньги для украинцев. Алла Пугачева - мой кумир с детства. Сначала меня вдохновляла ее музыка, потом - сила и закаленность характера, а сейчас - позиция", - написала Буткевич.

Напомним, ранее ведущая Наталья Мосейчук рассказала, как "поймала" Галкина и Пугачеву в Юрмале. По ее словам, она окликнула их и позвала шоумена на интервью. Тот ответил, что подумает. После этого они пошли дальше.

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