Она отметила, что ее песни не хотели брать на радио или ТВ.

Украинская певица Мария Бурмака рассказала о давлении на украиноязычных артистов. Она отметила, что в начале 90-х тех, кто делал украинскую музыку, никуда не брали. Зеленый же свет всегда давали русскоязычному контенту.

Женщина написала соответствуюший пост у себя на страничке в Facebook.

"Будем честными. В течение 30 лет в Украине создавался запрос на русский язык и русскоязычную культуру. Таких как я, которые выдерживали этот прессинг 35 лет, были единицы. Украиноязычный музыкальный продукт не хотели брать на FM и музыкальные каналы. Обо мне прямо говорили: "Эта Бурмака, этот ее украинский язык". На музыкальных каналах клипы должны были быть сняты в эстетике клипов российских. Или брали клипы украинских (и в своей массе русскоязычных) артистов, которые стремились работать и работали на РФ", - отметила певица.

Видео дня

Она также написала о причинах, которые по ее мнению, были у продюсеров и руководителей медиа.

"Такие артисты были успешными финансово эти годы, потому что собственно "сидели на двух стульях". Украиноязычные артисты часто снимали свои клипы за последние свои средства. А телеканалы их не брали, потому что "неформат", "не подходит" и, опять будем честными, они не были выгодным сотрудничеством, потому что это же не какой-то большой лейбл российских и украинских артистов. Тотальное большинство музыкальных медиа, артистов, продюсеров хотели "усидеть на тех же двух стульях".

Мария добавила, что сейчас радуется тому, что ситуация изменилась и хватает у некоторых артистов силы духа признать свои ошибки.

Напомним, ранее актриса Олеся Жураковская призвала отказываться от российской культуры.

Вас также могут заинтересовать новости: