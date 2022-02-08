Пока нет никаких подробностей о новой возлюбленной украинского боксера.

Украинский боксер и тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков неожиданно сообщил, что он женится.

Пока неизвестно, это правда или шутка. Новость об изменение в семейном статусе он сообщил в Instagram в "историях" во время общения с поклонниками.

Фанаты у него спросили, куда он "исчез" и как у него дела. Не это он ответил коротко и без подробностей: "Я женюсь".

Сейчас он не раскрыл никаких подробностей ни об избраннице, ни о вероятной дате свадьбы.

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Напомним, в октябре 2021 года Узелков признался, что уже не одинок. Но имени избранницы он предпочитал не называть, кроме того, не показывал ее лицо. Также боксер заверил своих подписчиков, что больше не будет повторять прошлых ошибок в новых отношениях: "Я ее никому не буду показывать и кричать на весь мир о своих чувствах".

В 2018 году Марина и Вячеслав Узелковы, звездные тренеры 8 сезона реалити-проекта "Зважені та щасливі", развелись после 22 лет брака.

Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую, а в июне 2021 года пришел на шоу "Одруження наосліп", но с избранницей он не остался. В конце выпуска он признался, что до сих пор любит свою экс-жену Марину.