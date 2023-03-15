Последнее время на него вылилось много негатива.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков ответил всем хейтерам, которые атакуют его из-за выхода новых программ о путешествиях, которые он снимал еще до полномасштабного российского вторжения.

В социальных сетях его часто упрекают в том, что ездит по миру и наслаждается кухней разных стран и не говорит в новых выпусках о войне в Украине. Пользователи неоднократно предлагали Беднякова обратить внимание на Дмитрия Комарова, который с 24 февраля 2022 года стал военным журналистом.

В ответ на все гневные комментарии шоумен порекомендовал фолловерам еще раз обратить внимание на то, что свою программу он снимал до большой войны.

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"А вообще мне надоело обращать на таких внимание. Прежде чем пукнуть в лужу - внимательно посмотрите и проверьте! Люблю вас. И запомните: чтобы ты не делал - всегда будешь г*вном", - написал Бедняков.

Кто такой Андрей Бедняков

Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор".

Он выступил с критикой вторжения России в Украину. Известно, что его мама скончалась от обострения болезни в оккупированном Мариуполе.

Кроме того, Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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