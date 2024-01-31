Пять последних лет она болела.

Бразильская актриса Жандира Мартини, которая известна ролью няни главной героини Жади и горничной по имени Зорайде в известном сериале "Клон", ушла из жизни. Женщине было 78 лет. Эту новость сообщает издание Time.News.

Факт смерти подтвердил ее муж Маркос Карузо в своем Instagram.

"Жандира Мартини, мой самый большой друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и мыльные оперы. Мой верный человек, советник и ответственный человек за мой самый большой смех. Мой учитель. Когда вы проходите мимо школы, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено - вот именно то, что я чувствую по поводу твоей смерти", - написал он.

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Причиной смерти актрисы стала онкология. Мужчина сказал, что Жандира болела раком легких.

"У нее были проблемы со здоровьем. Все резко ухудшилось и она ушла. Пять лет назад у Жандиры был диагностирован рак легких. После этого ей сделали операцию, и качество ее жизни было отличным. Но в последние несколько месяцев у нее случился рецидив", - вспоминает он.

Что известно об актрисе

Мартини Жандира родилась в городе Сантос в Бразилии. Далее окончила Школу драматического искусства в Университете Сан-Паулу. На ее счету нет ни одной главной роли, но она очень нравилась бразильским зрителям.

Помимо роли в сериале "Клон", женщина снималась в фильмах "Дороги Индии", "Спасите меня", "Святой Георгий" и в других киноработах.

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