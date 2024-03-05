Актриса говорит, что с некоторыми россиянами до сих пор поддерживает связь.

Украинская актриса театра и кино Леся Жураковская рассказала, что поступала в институт в России. Там она познакомилась со многими людьми, с некоторыми подружилась.

В интервью УНИАН артистка отметила, что всегда гордилась тем, что является украинкой.

"Я когда поступала в институт, я пела украинскую народную песню, читала Гоголя. Когда я выпускалась, это зафиксировано на видео, у нас весь курс, при том, что у нас учились разные национальности, все пели украинские народные песни", - рассказала Жураковская.

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Отвечая на вопрос, были ли у нее конфликты с россиянами, когда они встречались на съемках, она говорит, что на своей земле никогда не позволяла относиться к себе свысока.

"Я всегда защищала свои права, хотя попытки конечно такие были. Ну, что поделаешь – это великорусское отношение, куда оно денется. Оно у них в костном мозге, не то еще в крови, но я всегда умела постоять за себя", - добавила Леся.

Актриса отметила, что в ее кругу общения осталось несколько россиян, но с остальными она прекратила общение, и не жалеет об этом.

Напомним, ранее Леся Жураковская высказалась об актерах-россиянах из "Крепостной". По ее словам, они заработали деньги и получили имя в Украине, но войну осудить так и не осмелились.

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