По ее словам, они заработали деньги и получили имя в Украине, но войну осудить так и не осмелились.

Украинская актриса Олеся Жураковская рассказала, что украинские кинопродюсеры радушно принимали россиян на нашей земле и отдавали им главные роли.

В частности, такие российские актрисы как Катерина Ковальчук и Соня Присс "сколотили целое состояние", снимаясь в украинском многосерийном сериале "Крепостная".

Несмотря на то, что именно благодаря съемкам в украинском кино они стали популярными, актрисы не осудили полномасштабное российское вторжение и геноцид нашего народа.

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"С большим удовольствием работали над этим сериалом и сейчас обидно осознавать, что работали рядом с людьми, которым не стоило ходить по нашей земле, ступать на нашу землю. Сказать, что удивило, нет. У меня какое-то отвращение. Чувствую отвращение по отношению к этим людям, которые, работая у нас, сколотили большое состояние, стали популярными, сделали себе имена. Это касается Кати и Сони", - сказала Жураковская в интервью Ростиславу Калацинскому.

Она добавила, что этих людей для нее больше не существует. Также она считает несправедливым то, что украинские актеры должны отказываться от возможности играть, зарабатывать и приобретать опыт, потому что больше привилегий было у россиян.

"Я в своем государстве имею больше прав, чем россияне. Это мое было сопротивление. Были моменты, когда я воспитывала коллег, останавливала и говорила, что они у меня в гостях. Это моя земля. Я осознавала, что нас лишают главных ролей", - добавила актриса.

Напомним, звезда "Кухни" Назаров высмеял россиян и передал "отдельный привет" Оскару Кучере.

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