Один из обстрелов оказался для него самым страшным.

Певец и военный Виталий Козловский неоднократно попадал под вражеские обстрелы, однако один случай ему напугал больше всего. На своей странице в Instagram он рассказал, как россияне однажды обстреляли его позиции.

По его словам, тогда все вокруг горело, земля была выжжена. Козловский говорит, что они с побратимами почувствовали смерть очень близко, но, к счастью, все остались живы.

"В ту ночь нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто молился, кто закурил, кто писал смс своим… Пережили. Наступило утро. Вышли - а густой лес вокруг выжженный и разбитый дотла. Мыши, которые до этого бегали за нами каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда – в 7 метрах от нашего блиндажа. Но самое главное – все живы. И даже находим в себе силы шутить. Происходящее в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", - начал рассказ Козловский.

После этого он вернулся в Киев и поделился этой историей с другом-композитором. Он под впечатлениями от услышанного буквально за ночь написал песню "Навкруги".

"Я посвящаю ее побратимам, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко: Бате, Веталю, Ваньке, Санычу", - добавил Козловский.

Напомним, ранее в России заявили о гибели Виталия Козловского на фронте. К счастью, это оказался фейк. Козловский вышел на связь с поклонниками и сообщил, что он в порядке.

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