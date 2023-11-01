Однако, к счастью, это оказался фейк.

В российских пабликах начала распространяться информация о гибели украинского певца и военного Виталия Козловского. РосСМИ пишут, что он погиб на фронте.

Однако, к счастью, эта новость является фейком. Сам артист уже успел на нее отреагировать. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сказал, что жив и в порядке.

"Мне показали новость, где к**ченные соседи уже успели меня похоронить. Но я живой, в порядке, и благодарен всем, кто волновался. Времена такие, что информацию нужно очень тщательно проверять и, даже узнав самое страшное из неофициальных источников о ком-то из ваших близких, не спешите паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк. А если враги уже манипулируют смертью живых и в ход идут такие дешевые методы, значит дела у них, наверное, очень плохи. Мы еще больше должны сосредоточиться на помощи нашим", - сказал Козловский.

Виталий Козловский вступил в ВСУ

Несколько месяцев назад Козловскому пришла повестка. Он сразу же явился в военкомат и встал на учет. Вскоре он отправился на боевую подготовку, откуда потом поехал на фронт.

Недавно стало известно, что его перевели в другую часть. Он больше не служит в Нацгвардии Украины.

Кроме того, его подруга Алина Шаманская рассказала, как Козловский едва не погиб на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: