Она со своими детьми выехала во Францию после полномасштабного вторжения России.

Украинская певица Оля Полякова выехала из Украины незадолго после 24 февраля, чтобы вывезти детей в безопасное место. Точкой, после которой звезда поняла, что дочерей нужно спасать, стал случай, когда оккупанты на Киевщине расстреляли машину с женщиной и двумя детками. Погибшая девочка была подругой дочери Оли - Марии.

С тех пор исполнительница и ее наследницы жили у подруги во Франции. Сейчас Полякова впервые за долгое время вернулась на Родину. В Украину певица попала после ряда благотворительных концертов.

Деталями приезда поделилась у себя в Instagram-stories.

"У меня за спиной очередь людей, которые возвращаются в Украину. И я в этой очереди", - написала певица.

Она добиралась в Киев на собственном автомобиле. После пересечения границы звезде не удалось заправить автомобиль на одной из АЗС из-за того, что объявили воздушную тревогу.

Позднее звезда показала как ее встречали - накрыли целый стол с домашними блюдами.

Напомним, младшая дочь Поляковой отметилась необычным исполнением Гимна Украины.

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