Подписчики позитивно оценили креативное выступление.

Украинская певица Оля Полякова еще в начале войны вывезла своих дочерей – 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису во Францию. Старшая дочь звезды уже давно решила посвятить свою жизнь музыке, а вот младшая - только сейчас решила начать петь.

В Instagram Полякова опубликовала видео, на котором Алиса поет Гимн Украины.

"Не знаю, что они там денацифицируют, точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами" – подчеркнула Оля в подписи под постом.

На видео Алиса встала посреди комнаты с сине-желтым флагом на плечах. Девочка усердно исполняла государственный Гимн, но удивила всех концовкой домашнего выступления. Дочь певицы неожиданно закричала на последней ноте в рокерском стиле.

Полякова раньше признавалась, что ее младшая дочь та еще бунтарка. Девочка даже называет себя Валерой, когда проявляет характер.

Выступление дочери Поляковой вызвало восторг у ее подписчиков. Украинцам понравилось необычное исполнение девочки.

Как сообщал УНИАН, Полякова рассказала о своем родном отце и об отчиме, который появился в их семье, когда девушка уже выросла. История растрогала ее подписчиков.

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