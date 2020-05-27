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"Свадьба?": Анна Седокова вызвала ажиотаж в Instagram новым фото

16:25, 27 мая 2020
Звезды
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Анна Седокова показала новое яркое фото / Instagram Анна Седокова

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

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Певица позировала в ярком наряде кислотно-зеленого цвета с бахромой. Однако внимание на фото привлекал не столько он, сколько пухлые губы певицы. "Губки бантиком", - написали ей фанаты. 

Кроме того, певица заинтриговала поклонников подписью к фото. 

"Сегодня вечером я сообщу вам о событии, которое ждала больше 10 лет", - заинтриговала певица сообщением. 

"Свадьба?", "Шьем свадебное платье?", - сразу забросали Анну вопросами в комментариях. 

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Теги: #певица#Анна Седокова