"Свадьба?": Анна Седокова вызвала ажиотаж в Instagram новым фото
16:25, 27 мая 2020Звезды
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Певица позировала в ярком наряде кислотно-зеленого цвета с бахромой. Однако внимание на фото привлекал не столько он, сколько пухлые губы певицы.
Анна Седокова показала новое яркое фото / Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое яркое фото.
Снимок она разместила на своей странице в Instagram.
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Певица позировала в ярком наряде кислотно-зеленого цвета с бахромой. Однако внимание на фото привлекал не столько он, сколько пухлые губы певицы. "Губки бантиком", - написали ей фанаты.
Кроме того, певица заинтриговала поклонников подписью к фото.
"Сегодня вечером я сообщу вам о событии, которое ждала больше 10 лет", - заинтриговала певица сообщением.
"Свадьба?", "Шьем свадебное платье?", - сразу забросали Анну вопросами в комментариях.
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