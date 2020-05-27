"Свадьба?": Анна Седокова вызвала ажиотаж в Instagram новым фото

Певица позировала в ярком наряде кислотно-зеленого цвета с бахромой. Однако внимание на фото привлекал не столько он, сколько пухлые губы певицы.

Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое яркое фото.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

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Певица позировала в ярком наряде кислотно-зеленого цвета с бахромой. Однако внимание на фото привлекал не столько он, сколько пухлые губы певицы. "Губки бантиком", - написали ей фанаты.

Кроме того, певица заинтриговала поклонников подписью к фото.

"Сегодня вечером я сообщу вам о событии, которое ждала больше 10 лет", - заинтриговала певица сообщением.

"Свадьба?", "Шьем свадебное платье?", - сразу забросали Анну вопросами в комментариях.

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