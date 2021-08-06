20-летняя Соня Евдокименко является моделью и живет в США.

Внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, поделились с поклонниками новой серией нежных фото.

Снимки девушка опубликовала в своем Instagram.

"Куда бы вы ни пошли, идите всем сердцем", – подписала она снимки.

"Правильные слова, а фото просто замечательные", "Красотка", "Симпатяшка", "Миленькая", "Сонечка, ты воплощение женственности и нежности! Будь счастлива", "Какая красивая", – отреагировали подписчики.

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Автор: Катерина Шварц