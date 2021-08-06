Внучка Ротару Соня Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
Внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, поделились с поклонниками новой серией нежных фото.
Снимки девушка опубликовала в своем Instagram.
"Куда бы вы ни пошли, идите всем сердцем", – подписала она снимки.
"Правильные слова, а фото просто замечательные", "Красотка", "Симпатяшка", "Миленькая", "Сонечка, ты воплощение женственности и нежности! Будь счастлива", "Какая красивая", – отреагировали подписчики.
Внучка Ротару Соня Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
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