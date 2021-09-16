Ведущая восхитила поклонников невероятно нежным образом.

Украинская телеведущая Маричка Падалко опубликовала в Instagram фотографию с премии "Отец года 2021", которая состоялась 14 сентября.

Маричка была ведущей церемонии, поэтому она подобрала себе роскошный наряд. Звезда 1+1 надела длинное платье голубого цвета с полупрозрачной тканью в зоне декольте и на рукавах. Также Маричка надела бежевые туфли на квадратном каблуке, сделала аккуратную прическу и дополнила образ лаконичными украшениями.

"Волшебная. Это платье вам очень идет", "Маричка, как всегда, красотка", "Очень красивая", "Невероятно красивое платье. Еще больше подчеркнуло вашу волшебность", - пишут поклонники в комментариях.

Сначала она работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Завтрак +", которая была в эфире в 2006-2008 годах.

В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Позже вела рубрику "Мамин дневник" в этой программе. Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Также Маричка замужем за Егором Соболевым и имеет троих детей - Михаила, Марию и Екатерину.

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Автор: Диана Могилевич