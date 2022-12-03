В начале декабря опальная украинская певица выступит в сборном московском концерте.

"Забаненная" в Украине певица Ани Лорак не устает удивлять своих соотечественников: после ряда бессмысленных постов в своих соцсетях, в которых она даже не удосужилась написать о войне, называя ее "хаосом", артистка изъявила желание плясать перед россиянами на одной сцене с открытыми путинистами.

Соответствующая афиша появилась на сайтах по продажам билетов в РФ. Так, 7 декабря в московском клубе Adrenaline Stadium состоится концерт-съемка масштабного шоу "Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!", в котором заявлено участие Лорак.

Среди указанных в афише артистов: Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Пресняков, Ани Лорак, Ёлка, Артур Пирожков, Анна Седокова и другие. При этом уточняется, что организатор оставляет за собой право менять состав артистов.

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Позиция указанных в афише артистов относительно войны в Украине

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