"Забаненная" в Украине певица Ани Лорак не устает удивлять своих соотечественников: после ряда бессмысленных постов в своих соцсетях, в которых она даже не удосужилась написать о войне, называя ее "хаосом", артистка изъявила желание плясать перед россиянами на одной сцене с открытыми путинистами.
Соответствующая афиша появилась на сайтах по продажам билетов в РФ. Так, 7 декабря в московском клубе Adrenaline Stadium состоится концерт-съемка масштабного шоу "Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!", в котором заявлено участие Лорак.
Среди указанных в афише артистов: Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Пресняков, Ани Лорак, Ёлка, Артур Пирожков, Анна Седокова и другие. При этом уточняется, что организатор оставляет за собой право менять состав артистов.
Позиция указанных в афише артистов относительно войны в Украине
- Григорий Лепс - открытый путинист, в июне 2022 года он выступил на Донбассе и посвятил песню убитым оккупантам.
- Николай Басков публично поддержал войну, которую Путин развязал против Украины. После этого украинская телеведущая Маша Ефросинина записала эмоциональное обращение к нему. Позже одна из гражданок Украины поймала Баскова на отдыхе и задала ему неудобный вопрос о войне.
- Владимир Пресняков дал сольный концерт в Москве, во время которого заявил, что все полученные средства от продажи билетов перечислит российским оккупантам.
- Певица родом из Украины Ёлка выступила на корпоративе в Сочи в тот момент, когда на ее родине идет полномасштабная война, развязанная Россией.
- Артист Артур Пирожков также молчит о зверствах оккупантов в Украине. Такое его поведение вызвало волну хейта. Телеведущая Катя Осадчая даже предложила лишить Пирожкова украинского паспорта.
- Анна Седокова - певица родом из Украины, но, похоже, ей плевать на происходящее в родной стране. О войне она молчит.