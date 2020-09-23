"Химия" между ними была на паркете.

Украинский хореограф Влад Яма рассказал, был ли у него роман с партнершой по "Танцам со звездами" Натальей Могилевской.

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В программе "Звездный путь" он сказал, что во время выступление на шоу ему казалось, что они пара. Но в реальной жизни этого не было.

"Все это было во время танца. То есть когда важен каждый вдох и выдох, когда нужно думать, о чем история танца и максимально выложиться в зале и тем более на паркете. Даже мне казалось, что мы пара. Были эти моменты, секунды. После танца, в реальной жизни, на тренировках - нет", - сказал Яма.

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Автор: Диана Могилевич