Умер актер кино и телевидения Виталий Альшанский.

Читайте такжеОт редкой болезни умерла актриса из "Звездных войн"Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что 4 февраля, к артисту приходили гости, однако дверь никто не открывал. Это показалось компании странным, и они вызвали полицию. Квартиру вскрыли и обнаружили Альшанского на диване без сознания. Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали смерть.

По словам друзей, актер часто жаловался на проблемы с давлением, однако до этого чувствовал себя хорошо.

Актер Виталий Альшанский: что о нем известно

Виталий Альшанский известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бумер», «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Диверсант» и «Бригада».

Альшанский также был одним из режиссеров «Молодежки».

Актеру было 52 года.

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Автор: УНИАН