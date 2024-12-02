Виктория Бекхэм удивляет стильным рождественским декором своего магазина в Лондоне.

Известный британский дизайнер и икона стиля Виктория Бекхэм продемонстрировала свой изысканный вкус не только в одежде, но и в праздничном оформлении. Она поделилась фотографиями рождественского декора своего магазина на Дувр-стрит, 36 в Лондоне, который поражает элегантностью и минимализмом.

Вместо традиционных ярких украшений и блесток, Виктория и дизайнер интерьера Роуз Юниакке выбрали сдержанную палитру цветов и натуральные материалы. Зеленый бархат, антикварная мебель и изысканное освещение создают атмосферу утонченности и уюта.

"Дизайнер интерьера RoseUniacke превращает 36 Dover Street в праздник с помощью зеленого бархата, антикварной мебели и кураторского освещения, сочетая творческие миры моды, интерьера и архитектуры и предлагая невероятные впечатления", - прокомментировала Виктория в своем Instagram.

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Праздничный декор в магазине Виктории Бекхэм будет доступен для посетителей до 3 января.

Если вы планируете посетить Лондон в этот период, обязательно посетите магазин на Дувр-стрит, 36, чтобы насладиться его изысканной атмосферой и, возможно, приобрести стильные подарки к праздникам.

Напомним, Виктория Бекхэм поделилась фотографией своего мужа.

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