Певец Виктор Павлик выступил на сказочной свадьбе известной блогерши

Певец выступил на свадьбе Наталии Литвин.

Украинский певец Виктор Павлик выступил на свадьбе известной блогерши Наталии Литвин. Бракосочетание состоялось 15 августа.

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"День, которого я ждала всю жизнь! Платье принцессы, замок, и принц на коне", - написала в Instagram Литвин.

На свадьбе Павлик спел свои знаменитые песни "Ты нравишься мне" и "Шикидым". А первый танец молодожены станцевали под песню, которую создали именно для них.

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Автор: Диана Могилевич