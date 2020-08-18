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Певец Виктор Павлик выступил на сказочной свадьбе известной блогерши

14:59, 18 августа 2020
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Павлик спел на свадьбе / instagram.com/repyahovakate

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"День, которого я ждала всю жизнь! Платье принцессы, замок, и принц на коне", - написала в Instagram Литвин. 

На свадьбе Павлик спел свои знаменитые песни "Ты нравишься мне" и "Шикидым". А первый танец молодожены станцевали под песню, которую создали именно для них.

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Автор: Диана Могилевич

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