Виктор Павлик с невестой перенесли свадьбу из-за коронавируса

Церемонию бракосочетания планируют провести в августе.

Украинский музыкант Виктор Павлик и его молодая невеста Екатерина Репяхова перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеВиктор Павлик женится на 25-летней любовнице (видео)Об этом Репяхова написала в своем Instagram.

О возможном переносе Екатерина заявляла ранее, а сейчас пара определилась с датой. Она отмечала, что свадьба перенесется, если не откроются границы.

Церемония бракосочетания планировалась на 10 июня, но, по словам Репяховой, все переносится на август.

Ранее УНИАН писал, что Виктор Павлик признался, что изменял своей бывшей жене и не только с Репяховой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram