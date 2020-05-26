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Виктор Павлик с невестой перенесли свадьбу из-за коронавируса

16:41, 26 мая 2020
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Виктор Павлик с молодой невестой / instagram.com/repyahovakate

Читайте такжеВиктор Павлик женится на 25-летней любовнице (видео)Об этом Репяхова написала в своем Instagram.

О возможном переносе Екатерина заявляла ранее, а сейчас пара определилась с датой. Она отмечала, что свадьба перенесется, если не откроются границы.

Церемония бракосочетания планировалась на 10 июня, но, по словам Репяховой, все переносится на август.

Ранее УНИАН писал, что Виктор Павлик признался, что изменял своей бывшей жене и не только с Репяховой.

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Теги: #свадьба#Виктор Павлик