По словам дизайнера, некоторые люди агрессивно реагируют на ЛГБТ.

Известный украинский дизайнер Константин Омеля, выпускающий одежду под брендом OMELIA, совершил каминг-аут. Он представил специальную коллекцию для поддержки ЛГБТК+, а также рассказал, почему решился это сделать.

"Меня зовут Константин Омеля и я гей. Возможно, это и есть мой первый публичный каминг-аут. Я хочу заявить о том, что всю свою жизнь я чувствую себя изгнанником из общества по признаку причастности к ЛГБТК+ сообществу. У меня нет достаточных прав, чтобы жить той жизнью, которой хочу. Необходимы изменения в законодательстве и больше информации о том, кто такие ЛГБТК+, потому что незнание вызывает агрессию в обществе", - рассказал дизайнер.

Он выпустил "дроп", который состоит из одной белой рубашки с большим вырезанным сердцем на спине и декором в виде маленьких роз. Она, как отметил Омеля, подходит для всех гендеров, ведь он не разделяет людей по этому признаку.

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"Переможе - любов!" - специальный дроп направлен на поддержку ЛГБТК+ комьюнити в Украине, а также, чтобы привлечь внимание к угнетению прав в свобод ЛГБТК+. Война разрушает не только города и человеческие судьбы, война меняет и ускоряет все процессы в обществе. Сегодня ЛГБТК+ на уровне с другими защищают Украину, героически отдают свои жизни, но не имеют тех прав, которые есть у других граждан. Будущее наступает уже сегодня и изменения нужны уже сегодня", - говорится на странице OMELIA.

В комментариях на странице Омели в Instagram фаны отреагировали на его каминг-аут. Они поблагодарили его за смелость. Комментаторы также пишут:

"Друг, спасибо"

"Самый элегантный каминг-аут"

"Молодец, спасибо, что говорите об этом".

Кто из известных артистов совершил каминг-аут

Летом 2022 года каминг-аут совершил звезда фильма "Киборги". Актер Александр Пискунов сделал откровенное признание и получил поддержку от фанов. В апреле этого года каминг-аут совершил продюсер "Голосу країни" и "Танців з зірками". Владимир Завадюк рассказывал, что у него есть бойфренд, с которым он начал жить в одной квартире.

Кроме этого, недавно откровенное признание сделал известный блогер Ваня Рассел. Он совершил каминг-аут и рассказал, что так он решил поддержать военного, которому угрожали из-за его ориентации.

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