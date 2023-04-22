Ваня Рассел сказал, что является представителем ЛГБТ-сообщества.

Украинский видеоблогер и ведущий развлекательных шоу Ваня Рассел официально заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Так, свое новое видео на YouTube-канале блогер посвятил теме ЛГБТ в украинском шоу-бизнесе. Среди звездных представителей, которые уже совершили каминг-аут, он вспомнил певца MELOVIN, который открыто борется за права ЛГБТ-сообщества в Украине, Олега Машуковского, Владимира Завадюка и других.

Как заявил Ваня Рассел, толчком к откровенному признанию стал досадный инцидент, произошедший с воином ВСУ Павлом Лагойдой, который является открытым ЛГБТ-представителем. Павлу и его матери угрожали неизвестные поджечь дом непосредственно из-за его ориентации.

Смелость нашего защитника вдохновила блогера осуществить свой каминг-аут и поддержать людей, которым трудно признаться даже близкому окружению в нетрадиционной ориентации.

"Я также хочу проявить смелость и поддержать людей, которые просто хотят быть счастливыми, поддержать украинских военных, которые открыто заявляют о своей ориентации и не боятся осуждения других. Я заявляю, что я являюсь также представителем ЛГБТ-сообщества", - открыто сказал Ваня.

Кто такой Ваня Рассел

Ваня Рассел - украинский видеоблогер и музыкант. Живет в Киеве. Известно, что он является дальтоником, о чем сам неоднократно рассказывал. Сейчас он не женат, детей у него нет.

Напомним, ранее продюсер "Голосу країни" и "Танців з зірками" совершил каминг-аут.

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