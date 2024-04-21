Среди них есть и Злата Огневич.

Музыкант, лидер группы "Коррупция" Миша Крупин рассказал, кого из украинских артистов он действительно уважает. В интервью УНИАН он выделил четырех человек, к которым у него хорошее отношение.

В первую очередь он назвал рэпера и военного Александра Ярмака, который известен хитами "Сердце пацана", "22" и другими.

"Я уважаю Сашу Ярмака, который стал для меня открытием после начала полномасштабной войны. Мы должны были вместе ездить с "Культурным Десантом", где и познакомились лично. Как выяснилось, он замечательный, удивительно интересный человек, его песни очень глубокие", - говорит Крупин.

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Он добавил, что авторитетным для него является и Саша Чемеров. Он уважает его как композитора и автора песен.

"Очень уважаю Кристину Соловий, у нее есть определенный стержень. Очень крутой музыкант - это и Злата Огневич, потому что она многое понимает в музыке", - добавил певец.

Напомним, Злата Огневич беременна первенцем.

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