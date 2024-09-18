Вячеслав Довженко впервые поделился снимками с избранницей.

Известный украинский актер театра и кино, звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко закрутил роман. Артист впервые после развода показался с новой избранницей.

Сегодня, 18 сентября, кинозвезда отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 48 лет. По случаю праздника его возлюбленная решила поздравить актера. Девушка в своем Instagram поделилась фотографиями с избранником и поздравила его с особым праздником. Довженко сделал репост "сториз" и подтвердил, что состоит в романтических отношениях.

"Моя любовь, мой друг, моя душа, моя поддержка, вдохновение... С праздником, лучший", - поздравила любимого девушка.

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К слову, Вячеслав ранее тщательно скрывал избранницу. Единственное, что известно о девушке, так это то, что она значительно моложе артиста, а также в ее соцсетях указано, что она - дизайнер костюмов. Впервые о новом романе звезды стало известно в феврале этого года.

До этого Довженко 17 лет был в браке с актрисой Ксенией Баша. Пара развелась в 2018 году. Экс-супруги воспитывают двух сыновей - Василия и Ивана.

Напомним, ранее Вячеслав Довженко откровенно рассказал о разводе с женой после 17 лет брака.

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