Melovin рассказал о заработках во время войны.

Известный украинский певец Melovin, который ранее ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ, признался, что не планирует отказываться от корпоративов у депутатов. Артист заявил, что его не волнует хейт со стороны украинцев.

Как объяснил исполнитель, во время полномасштабного вторжения у певцов нет выбора. Чтобы заработать на жизнь, приходится выступать у всех, кто приглашает. Поэтому Melovin не хочет отказываться от возможности спеть перед нардепами или состоятельными украинцами. Однако он отмечает, что среди присутствующих на корпоративе не должно быть россиян.

"Дай Бог, чтобы был заказ. Потому что каждая команда - это семьи. Никто, кроме нас, о них не подумает. Поэтому я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев по одной причине: за мной стоят люди. И плевать я хотел на хейт. Лишь бы не у россиян выступать - вот такая моя позиция. Нас приглашали - да, было такое. Наши, украинцы. Но мы узнавали, что там будут россияне, и отказывались от предложений. Не заслуживают россияне слышать украинских певцов. Они достойны только получить билеты на концерт Кобзона", - заявил артист в интервью для OBOZ.UA.

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Также знаменитость рассказал о заработках во время войны. Melovin не скрывает, что доход очень изменился после 24 февраля 2022 года, он стал меньше. Вместе с тем исполнитель не жалуется, потому что в последнее время у него появились запросы на частные выступления.

"У меня нет каких-то баснословных гонораров. И моя жизнь совсем не такая, как была до полномасштабной войны. Не зарабатываю много, но хватает. Появляются запросы на коммерческие выступления. Последний корпоратив - свадьба - был во Львове. Люди продолжают жить, и я не считаю, что праздновать личные праздники сейчас нецелесообразно. Все актуально - эмоции, любовь", - добавил Melovin.

Напомним, ранее певец Melovin рассказал, как воспринимает русский язык и музыку во время войны.

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