Известный украинский блогер после получения повестки сбежал через горы за границу (фото)

Он рассказал, в какой стране сейчас находится.

Украинский блогер Паша Бумчик сообщил, что незаконно пересек границу в горах. Звезда сети после побега рассказал, в какой стране находится.

На днях Бумчик в своем Instagram рассказал, что он отправился в пеший поход по Карпатам. Позже он опубликовал видео, в котором отметил, что якобы заблудился в горах и пересек границу. Блогер попал в Румынию. Три дня он находился в горах и за это время преодолел маршрут в 44 километра.

В подписи к кадрам беглец Паша написал: "Спас свою жизнь за три дня по горам пешком".

Видео дня

Стоит указать, что незадолго до этого ему вручили повестку в столице. Он постил фото с повесткой в руках, которую получил от представителей Соломенского ТЦК в Киеве.

По словам блогера, он якобы случайно попал в Румынию "во время похода за грибами". В своем Telegram-канале мужчина показал карту со своим расположением. В частности, там был обозначен город Сигит-Мармарошский.

"Народ, я в Румынии. Здесь прикольно, мне нравится. Может, мне здесь тогда и остаться - не зря я заблудился в лесу? Все, что делается - к лучшему", - сказал Паша.

Уже в воскресенье, 22 сентября, Бумчик поделился видео, на котором сообщил, что он находится в Будапеште, Венгрия. О своем возвращении в Украину беглец пока словом не обмолвился.

Что известно о Бумчике

Настоящее имя Бумчика - Павел Двуличанский. Треш-блогер прославился в Украине из-за своих скандальных выходок. Он снимает видео, где выполняет различные экстремальные трюки. В частности, в 2015 году блогер проехался на крыше вагона метро. У звезды сети почти 430 тысяч подписчиков в Instagram.

После побега за границу блогера внесли в базу "Миротворец". Его назвали предателем родины и дезертиром.

Напомним, ранее блогер Александр Волошин сбежал из Украины. Звезда сети записал видео и назвал "виновных" в своем бегстве.

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